Radvilienė (Chodkevičiūtė Chodkiewicz h. Kościesza) Elžbieta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Radvilienė (Chodkevičiūtė Chodkiewicz h. Kościesza) Elžbieta

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Место рождения

Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgava Municipality, Latvia

Дата рождения

1770

Дата смерти

10.04.1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgava Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
05.04.1793

Сын: Radziwiłł H.trąby Konstanty Franciszek

Отец ребёнка: Radvila H. Trimitai Motiejus

Roma, Lazio, Италия
Смерть
10.04.1804
Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon, France
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