Radvilienė (Chodkevičiūtė Chodkiewicz h. Kościesza) Elžbieta
Место рожденияZemgale, Glūdas pagasts, Jelgava Municipality, Latvia
Дата рождения1770
Дата смерти10.04.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgava Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
05.04.1793
Сын: Radziwiłł H.trąby Konstanty Franciszek
Отец ребёнка: Radvila H. Trimitai Motiejus
Roma, Lazio, Италия
Смерть
10.04.1804
Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon, France