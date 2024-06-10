Полькина (Чукаева) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полькина (Чукаева) Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чукаев Алексей Осипович

Мать: Чукаева Мавра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарбузова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.1945

Дочь: Рубцова (Полькина) Галина Игнатьевна

Отец ребёнка: Переладов Игнатий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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