Полькина (Чукаева) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Чукаев Алексей Осипович
Мать: Чукаева Мавра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарбузова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.1945
Дочь: Рубцова (Полькина) Галина Игнатьевна
Отец ребёнка: Переладов Игнатий Васильевич
Смерть
Неизвестно