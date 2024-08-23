Зубрилкина (Башкирова) Анна Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрилкина (Башкирова) Анна Фаддеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.08.1884

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1884

Отец: Башкиров Фаддей Павлович

Мать: Башкирова Мавра Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.08.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
05.10.1906

Муж: Зубрилкин Сергей Фёдорович

Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1907

Сын: Зубрилкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1910

Сын: Зубрилкин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1912

Сын: Зубрилкин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Зубрилкин Филимон Сергеевич

Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1918

Дочь: (Зубрилкина) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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