Зубрилкина (Башкирова) Анна Фаддеевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1884
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1884
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.08.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
05.10.1906
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1907
Сын: Зубрилкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.08.1910
Сын: Зубрилкин Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.06.1912
Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.12.1914
Сын: Зубрилкин Филимон Сергеевич
Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
29.09.1918
Дочь: (Зубрилкина) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Зубрилкин Сергей Фёдорович
Смерть
После 16.02.1920