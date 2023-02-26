Блинов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: ?
Калужская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Блинов Илья Дмитриев
Мать ребёнка: ?
Калужская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: ?
Калужская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево
Рождение ребёнка
1890
Сын: Блинов Никифор
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно