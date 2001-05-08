Жамойда Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамойда Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2001

Отец: Жамойда Андрей

Мать: Жамойда Инна

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