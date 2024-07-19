Цаплин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.07.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цаплин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафальский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Рафальская Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.2009
Дочь: Цаплина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Рафальская Екатерина Владимировна
Смерть
19.07.2024