Шустиков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустиков Иван Васильевич

Шустиков Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Владимирская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шустиков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шустикова Олимпиада Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шустиков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Шустикова Олимпиада Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустикова Олимпиада Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close