Шустиков Иван Васильевич
Место рожденияВладимирская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Шустикова Олимпиада Александровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шустиков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Шустикова Олимпиада Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно