Юнкин Кузьма Поликарпович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Юнкин Ипполит (Поликарп) Демьянович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Смирнова Татьяна Кузьминична
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Смерть
Неизвестно