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Юнкин Кузьма Поликарпович

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Юнкин Ипполит (Поликарп) Демьянович

Мать: не указана

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Смирнова Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Смерть
Неизвестно
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