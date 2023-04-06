Титова (Воронова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Воронова) Ольга

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859

Отец: Вороновъ Кузьма

Мать: Воронова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1879

Дочь: Титова Марья

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
05.04.1880

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1884

Сын: Титовъ Алексей

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1892

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
12.12.1893

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Захаръ

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Андрей

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