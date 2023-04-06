Титова (Воронова) Ольга
Место рождения
Дата рождения12.07.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859
Отец: Вороновъ Кузьма
Мать: Воронова Настасья
Рождение ребёнка
19.01.1879
Дочь: Титова Марья
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
05.04.1880
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1884
Сын: Титовъ Алексей
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1892
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
12.12.1893
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Захаръ
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Андрей