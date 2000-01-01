Слоев Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Слоев Исайя Ильич
Мать ребёнка: не указана
Лябельский Погост Сольвычегодского уезда Вологодская губернии.
Рождение ребёнка
1702
Сын: Слоев Никифор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Слоев Герасим Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Слоев Алексей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1719
Дьячок Преображенской Лябельской церкви Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно