Слоев Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слоев Илья Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Слоев Исайя Ильич

Мать ребёнка: не указана

Лябельский Погост Сольвычегодского уезда Вологодская губернии.
Рождение ребёнка
1702

Сын: Слоев Никифор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Слоев Герасим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Слоев Алексей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1719
Дьячок Преображенской Лябельской церкви Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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