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Жукова Анастасия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
07.07.1875 ст.

Дочь: Жукова Марфа Парфеновна

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.

Сын: Жуков Дмитрий Парфенович

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1878 ст.

Дочь: Жукова Ольга Парфеновна

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
27.02.1881 ст.

Сын: Жуков Василий Парфенович

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
29.06.1885 ст.

Сын: Жуков Пётр Парфенович

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.

Дочь: Жукова Анна Парфеновна

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
08.07.1890 ст.

Дочь: Жукова Ольга Парфеновна

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
24.03.1892 ст.

Дочь: Жукова Матрёна Парфеновна

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Рождение ребёнка
24.03.1892 ст.

Сын: Жуков Захар Парфенович

Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович

Смерть
Неизвестно

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