Жукова Анастасия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1875 ст.
Дочь: Жукова Марфа Парфеновна
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1878 ст.
Дочь: Жукова Ольга Парфеновна
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
27.02.1881 ст.
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
29.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.
Дочь: Жукова Анна Парфеновна
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
08.07.1890 ст.
Дочь: Жукова Ольга Парфеновна
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
24.03.1892 ст.
Дочь: Жукова Матрёна Парфеновна
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Рождение ребёнка
24.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Жуков Парфён Романович
Смерть
Неизвестно