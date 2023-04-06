Щипакина Кирилова (Сошникова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Кирилова (Сошникова) Агафья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858

Отец: Сошниковъ Трофимъ

Мать: Сошникова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Кирилловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кирилловъ Василий

Отец ребёнка: Кирилловъ Федоръ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кирилловъ Петръ

Отец ребёнка: Кирилловъ Федоръ

Бракосочетание
02.01.1906

Муж: Щипакинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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