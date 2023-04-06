Щипакина Кирилова (Сошникова) Агафья
Место рождения
Дата рождения08.02.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858
Отец: Сошниковъ Трофимъ
Мать: Сошникова Марфа
Бракосочетание
07.02.1875
Муж: Кирилловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кирилловъ Василий
Отец ребёнка: Кирилловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кирилловъ Петръ
Отец ребёнка: Кирилловъ Федоръ
Бракосочетание
02.01.1906
Муж: Щипакинъ Степанъ