Померанцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Померанцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Померанцева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Померанцев Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Померанцева Галина Николаевна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1990

Дочь: Померанцева Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Померанцева Галина Николаевна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

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