Померанцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1987
Сын: Померанцев Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Померанцева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Померанцева Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Померанцева Галина Николаевна