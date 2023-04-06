(Кошкина) Александра Маркеловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Кошкина Маркел Алксеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1912
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ананиев
Рождение ребёнка
01.02.1916
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ананиев
Смерть
Неизвестно