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(Кошкина) Александра Маркеловна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Кошкина Маркел Алксеевич

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1912

Муж: Кузнецов Павел Ананиев

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ананиев

Рождение ребёнка
01.02.1916

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ананиев

Смерть
Неизвестно
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