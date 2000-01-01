Васнецова Юлия Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Васнецов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Агния Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Васнецов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно