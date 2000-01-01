Васнецова Юлия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Юлия Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Васнецов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Агния Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Васнецов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Васнецов Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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