Жирновъ Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Жирновъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Жирновъ Тимофей
Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Жирновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Жирновъ Дмитрий
Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Степанова
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно