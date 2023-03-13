Жирновъ Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖирновъ Лаврентий

Жирновъ Лаврентий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Жирновъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Жирновъ Тимофей

Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Степанова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Жирновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Степанова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Жирновъ Дмитрий

Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Степанова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Жирнова Авдотья Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирнова Прасковья Степанова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close