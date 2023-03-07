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Бельтюгова Дарья Антипина

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Место рождения

поч. Микулинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Микулинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бельтюгов Козьма Терентьев

Отец ребёнка: Бельтюгов Терентий Федоров

Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельтюгов Терентий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1766
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