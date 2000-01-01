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Слесарев Александр
Слесарев Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Слесарева (Кривочкина) Мария Ивановна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать:
Слесарева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
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