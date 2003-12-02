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(Еловская) Анастасия Евгеньевна
(Еловская) Анастасия Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.2003
Пол
Женский
Отец
Еловский Евгений Дмитриевич
1968 г.р.
Мать
Смирнова (Еловская) Надежда Петровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2003
Отец:
Еловский Евгений Дмитриевич
Мать:
Смирнова Надежда Петровна
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