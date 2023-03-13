Гавриловъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриловъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Гавриловъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Козлова Фекла

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гавриловъ Никонъ

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гавриловъ Никитиа

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Варвара Филатова

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