Гавриловъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Гавриловъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Козлова Фекла
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гавриловъ Никонъ
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гавриловъ Никитиа
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара Филатова
Бракосочетание
Неизвестно