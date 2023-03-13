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Гаврилова Варвара Филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Козлова Фекла

Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гавриловъ Никонъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гавриловъ Никитиа

Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Григорий