Гаврилова Варвара Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Козлова Фекла
Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гавриловъ Никонъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гавриловъ Никитиа
Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Гавриловъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Григорий