Афонина Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Афонин Федор Егорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Семененко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Афонин Федор Егорович
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1930
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Афонин Федор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно