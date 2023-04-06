Афонина Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1903 и 1908 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Афонин Федор Егорович

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Семененко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Афонин Федор Егорович

Рождение ребёнка
Между 1927 и 1930

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Афонин Федор Егорович

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Федор Егорович

Смерть
Неизвестно
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