(Афонина) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1927 и 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1927 и 1930
Отец: Афонин Федор Егорович
Мать: Афонина Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма
Смерть
Неизвестно