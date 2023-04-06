(Афонина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афонина) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Между 1927 и 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1903 и 1908 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1927 и 1930

Отец: Афонин Федор Егорович

Мать: Афонина Марфа Алексеевна

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма

Смерть
Неизвестно
Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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