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Полонянкин Леонид Иванович

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Полонянкин Иоанн Максимович

Мать: Полонянкина Любовь Григорьевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Упоминание
Неизвестно
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Упоминание
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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