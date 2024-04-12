Полонянкин Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Упоминание
Неизвестно
Архив военно-медицинских документов | Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 147 омостб Судьба: выписан Дата выбытия: 29.08.1945 Причина выбытия: выбыл в Ленинградский ВПП Госпиталь: ЭГ 2013 Ин... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов) | Место рождения: Удмуртская АССР, Сарапульский р-н, Ершовский с/с, д. Кремлево Дата и место призыва: Шурминский РВК, Кировская обл., Шурминский р-н В... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно