Окуловская Агния Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Окуловский Трифон Захарович
Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Окуловский Павел Захарович
Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Окуловский Григорий Захарович
Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Агния Захаровна
Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?