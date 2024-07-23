Окуловская Агния Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкуловская Агния Тихоновна

Окуловская Агния Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окуловский Захарий Никитич?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Окуловский Трифон Захарович

Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Окуловский Павел Захарович

Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Окуловский Григорий Захарович

Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Агния Захаровна

Отец ребёнка: Окуловский Захарий Никитич?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.