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Горбунова Мавра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1842

Муж: Горбунов Федот Макарович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Кудрина (Горбунова) Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Горбунов Ефим Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Горбунов Пётр Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Горбунова (Горбунова) Дросида Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.10.1853 ст.

Сын: Горбунов Степан Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1856 ст.

Сын: Горбунов Елизар Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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