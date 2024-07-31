Горбунова Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Кудрина (Горбунова) Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Горбунова (Горбунова) Дросида Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович
Рождение ребёнка
22.10.1853 ст.
Сын: Горбунов Степан Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович
Рождение ребёнка
01.08.1856 ст.
Сын: Горбунов Елизар Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Макарович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно