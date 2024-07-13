Воинова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
1807 или 1814
Сын: Воинов Карп Петрович
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Около 06.01.1811
Сын: Воинов (Прасников) Михаил Петрович
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Около 27.02.1813
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Около 18.07.1815
Сын: Воинов Иван Петрович
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Воинова (Воинова) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович
Смерть
Неизвестно