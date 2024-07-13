Воинова Мария Ефимовна Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воинова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Петр Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Воинов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Рождение ребёнка
1807 или 1814

Сын: Воинов Карп Петрович

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Рождение ребёнка
Около 06.01.1811

Сын: Воинов (Прасников) Михаил Петрович

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.02.1813

Сын: Воинов Герасим Петрович

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.07.1815

Сын: Воинов Иван Петрович

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Воинова (Воинова) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Воинов Петр Тарасович

Смерть
Неизвестно

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