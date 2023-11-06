Полозенко Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозенко Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полозенко Милания Евгеньевна

Отец ребёнка: Полозенко Евгений Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозенко Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Полозенко Евгений Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозенко Евгений Витальевич

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