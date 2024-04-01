Пигалева (Карташева) Марина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалева (Карташева) Марина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1870

Сын: Пигалев Николай Стефанов

Отец ребёнка: Пигалев Стефан Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
19.02.1872

Дочь: Лыжина Мариамна Стефанова

Отец ребёнка: Пигалев Стефан Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
01.08.1876

Сын: Пигалев Елеазар Казак Выс. Камышловского Стефанов

Отец ребёнка: Пигалев Стефан Казак Выс. Камышловского Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалев Стефан Казак Выс. Камышловского Алексеев

Смерть
Неизвестно
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