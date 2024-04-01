Пигалева (Карташева) Марина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.12.1870
Отец ребёнка: Пигалев Стефан Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
19.02.1872
Дочь: Лыжина Мариамна Стефанова
Отец ребёнка: Пигалев Стефан Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
01.08.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно