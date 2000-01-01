Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Высоцкий Владислав Валентинович
Высоцкий Владислав Валентинович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.200
Пол
Мужской
Отец
Высоцкий Валентин Вячеславович
Мать
Растащенова Елена Васильевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.200
Отец:
Высоцкий Валентин Вячеславович
Мать:
Растащенова Елена Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия