Кулясова (Боляева) Прасковья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулясова (Боляева) Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1888 ст.

Дата смерти

10.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888 ст.

Отец: Боляев Осип Федорович

Мать: Боляева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулясов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулясов Федор Степанович

Рождение ребёнка
16.06.1912

Сын: Кулясов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.

Дочь: Тимошкина (Кулясова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кулясов Николай Федорович

Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович

Рождение ребёнка
22.01.1931

Дочь: Никитина (Кулясова) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
10.10.1977
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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