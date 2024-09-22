Кулясова (Боляева) Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1888 ст.
Дата смерти10.10.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888 ст.
Отец: Боляев Осип Федорович
Мать: Боляева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1912
Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.
Дочь: Тимошкина (Кулясова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кулясов Николай Федорович
Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович
Рождение ребёнка
22.01.1931
Дочь: Никитина (Кулясова) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кулясов Федор Степанович
Смерть
10.10.1977