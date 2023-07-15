Халявин Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халявин Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халявин Сергей Ильич

Мать: Халявина Вера Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халявин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халявин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Назаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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