Халявин Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халявин Сергей Ильич
Мать: Халявина Вера Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халявин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1926
Сын: Назаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Назарова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно