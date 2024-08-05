Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1816
Сын: Герасим Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно