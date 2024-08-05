Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1816

Сын: Герасим Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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