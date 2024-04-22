Ермолай Петрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Петр Петрович
Мать: Просковья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Сенчева Александра Ермолаевна
Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сенчева Федосья Ермолаевна
Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
16.06.1852
Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сенчева Неонила Ермолаевна
Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно