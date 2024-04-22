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Ермолай Петрович

Место рождения

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Петр Петрович

Мать: Просковья

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Сенчева Александра Ермолаевна

Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сенчева Федосья Ермолаевна

Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сенчев Игнат Ермолаевич

Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
16.06.1852

Сын: Сенчев Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сенчева Неонила Ермолаевна

Мать ребёнка: Сенчева Авдотья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенчева Авдотья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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