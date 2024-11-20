Машкин Лев Иванович 16.02.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Машкин Лев Иванович

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

16.02.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1885 ст.

Отец: Машкин Иван Иванович

Мать: Машкина Хиония Николаевна

Харьков, Харківська область
 ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О РОДИВШИХСЯ,  за тысяча восемьсот восемьдесят пятый /1885/ год.  10 Марта 1885 года. Харьков, церковь Преображения Господня (на Салтовке)    Восприемники:  ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Варсонофьевский переулок, д.4 Вся Москва. Адресная и справочная книга...... на 1912 год : 
Бракосочетание
06.06.1908 ст.

Жена: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Успенско-Николаевская церковь при Преображенском богаделенном доме. - жених: Мещанинъ Курской губернии, города Белгорода Лев Иванов Машкин православный, первым браком. 23 года. -невеста: Дочь отставн... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.

Сын: Машкин Борис Львович

Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна

Москва, город федерального значения Москва
- дом Москвиной
Место жительства
Около 1909
Москва, город федерального значения Москва
В доме Беркман. (паспорт № 1199. июня 30–1908 г.)
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Сын: Машкин Евгений Львович

Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна

Москва, город федерального значения Москва
В доме Беркман. (паспорт № 1199. июня 30–1908 г.)
Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.

Сын: Машков (Машкин) Николай Львович

Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Вознесенская, близ Сретенки.  Мещанин Курской губернии города Белгорода Лев Иванов Машкин и законная жена его Евгения Павловна ; оба православные, из дома Феттера Гинкеля - крестят сына Никол... Показать все
Место жительства
Около 1914
Москва, город федерального значения Москва
Водопроводный, дом №7 Вся Москва : Адресная и справочная книга... - Москва : Суворин "Новое время", 1875-1925. - 14-27. на 1914 год : 21-й год изд. (43-й г. изд.). - 1914. - 1013 с., 2765 стб. разд. п... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1916 ст.

Дочь: Киселёва (Машкина) Ольга Львовна

Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна

Москва, город федерального значения Москва
- улица Бахрушина, дом 17 (Особняк Горячева)
Смерть
Неизвестно

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