Машкин Лев Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1885 ст.
Отец: Машкин Иван Иванович
ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О РОДИВШИХСЯ, за тысяча восемьсот восемьдесят пятый /1885/ год. 10 Марта 1885 года. Харьков, церковь Преображения Господня (на Салтовке) Восприемники: ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Варсонофьевский переулок, д.4 Вся Москва. Адресная и справочная книга...... на 1912 год :
Бракосочетание
06.06.1908 ст.
Успенско-Николаевская церковь при Преображенском богаделенном доме. - жених: Мещанинъ Курской губернии, города Белгорода Лев Иванов Машкин православный, первым браком. 23 года. -невеста: Дочь отставн... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.
Сын: Машкин Борис Львович
Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна
- дом Москвиной
Место жительства
Около 1909
В доме Беркман. (паспорт № 1199. июня 30–1908 г.)
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна
В доме Беркман. (паспорт № 1199. июня 30–1908 г.)
Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.
Сын: Машков (Машкин) Николай Львович
Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна
Церковь Вознесенская, близ Сретенки. Мещанин Курской губернии города Белгорода Лев Иванов Машкин и законная жена его Евгения Павловна ; оба православные, из дома Феттера Гинкеля - крестят сына Никол... Показать все
Место жительства
Около 1914
Водопроводный, дом №7 Вся Москва : Адресная и справочная книга... - Москва : Суворин "Новое время", 1875-1925. - 14-27. на 1914 год : 21-й год изд. (43-й г. изд.). - 1914. - 1013 с., 2765 стб. разд. п... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1916 ст.
Дочь: Киселёва (Машкина) Ольга Львовна
Мать ребёнка: Машкина (Соловьева) Евгения Павловна
- улица Бахрушина, дом 17 (Особняк Горячева)
Смерть
Неизвестно