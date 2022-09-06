Мерзликина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзликин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно