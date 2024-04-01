Толстов Игнатий Казак Р.Медвежьего Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1773
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Толстова) Елена Игнатьева
Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Толстова) Мария Игнатьева
Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева
Рождение ребёнка
13.08.1786
Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Толстов Ефрем Казак Р. Медвежьего Игнатьев
Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева
Смерть
По 1790