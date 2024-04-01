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Толстов Игнатий Казак Р.Медвежьего Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

По 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Толстов Дмитрий Отст. Казак Р.Медвежьего Иванов

Мать: Толстова Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Устинья Николаева

Бракосочетание
23.01.1773

Жена: Толмачева (Телятникова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Толстова) Елена Игнатьева

Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Толстова) Мария Игнатьева

Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева

Рождение ребёнка
13.08.1786

Сын: Толстов Максим Игнатьев

Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Толстов Ефрем Казак Р. Медвежьего Игнатьев

Мать ребёнка: Толстова Устинья Николаева

Смерть
По 1790

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