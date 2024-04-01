Толстов Дмитрий Отст. Казак Р.Медвежьего Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти?.06.1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Толстов Степан Казак Р.Медвежьего Дмитриев
Мать ребёнка: Толстова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Толстова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Толстов Игнатий Казак Р.Медвежьего Дмитриев
Мать ребёнка: Толстова Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстова Дарья Андреевна
Смерть
?.06.1785
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
90 лет