Толстов Дмитрий Отст. Казак Р.Медвежьего Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстов Дмитрий Отст. Казак Р.Медвежьего Иванов

Толстов Дмитрий Отст. Казак Р.Медвежьего Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

?.06.1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Толстов Степан Казак Р.Медвежьего Дмитриев

Мать ребёнка: Толстова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Толстых Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Толстова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Толстов Игнатий Казак Р.Медвежьего Дмитриев

Мать ребёнка: Толстова Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Дарья Андреевна

Смерть
?.06.1785
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
90 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close