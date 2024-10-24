Довгялло (Никонович) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгялло (Никонович) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никонович Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Довгялло) ? Максимилиановна

Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Довгялло) ? Максимилиановна

Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Довгялло) ? Максимилиановна

Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Довгялло Иван Максимилианович

Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Безродина (Довгялло) Надежда Максимилиановна

Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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