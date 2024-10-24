Довгялло (Никонович) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никонович Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Довгялло Иван Максимилианович
Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Безродина (Довгялло) Надежда Максимилиановна
Отец ребёнка: Довгялло Максимилиан Игнатьевич
Смерть
Неизвестно