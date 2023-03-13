Веретенникова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретенникова Марина

Веретенникова Марина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Никита Елисеевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Веретенниковъ Артемий

Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенниковъ Яковъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close