Веретенникова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Никита Елисеевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Веретенниковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веретенниковъ Яковъ