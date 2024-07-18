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Татиана Васильевна Егоровна

Место рождения

деревня Муратово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1802

Дата смерти

31.01.1827

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Василий Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1822

Муж: Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
11.04.1824

Сын: Григорий Никитич

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.01.1826

Дочь: Ксения Никитична

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
31.01.1827

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