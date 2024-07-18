Татиана Васильевна Егоровна
Место рождениядеревня Муратово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1802
Дата смерти31.01.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Василий Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1822
Муж: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
11.04.1824
Сын: Григорий Никитич
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
14.01.1826
Дочь: Ксения Никитична
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Смерть
31.01.1827