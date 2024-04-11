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Иван Епифанович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.01.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1835 ст.

Отец: Васьков Епифан Петрович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Анна Егорова (?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Самыличева) Агафья Ивановна

Крещение
07.01.1835 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Петра Иванова сын Клементий и Андрея Никитина дочь Евдокия.
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.

Сын: Епифанов Артемий Иванович

Мать ребёнка: (Самыличева) Агафья Ивановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.02.1858 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (Самыличева) Агафья Ивановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1860 ст.

Сын: Епифанов Зиновий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Агафья Иванова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
14.07.1864 ст.

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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