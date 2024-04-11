Иван Епифанович
Место рождения
Дата рождения05.01.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1835 ст.
Отец: Васьков Епифан Петрович
Мать: не указана
Мать Анна Егорова (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
07.01.1835 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Петра Иванова сын Клементий и Андрея Никитина дочь Евдокия.
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.
Сын: Епифанов Артемий Иванович
Мать ребёнка: (Самыличева) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1858 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: (Самыличева) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1860 ст.
Сын: Епифанов Зиновий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Мать Агафья Иванова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
14.07.1864 ст.
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно