Полубоярова (Салова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Салова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Саловъ Алексей

Мать: Салова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.07.1849

Муж: Полубояровъ Николай

Рождение ребёнка
28.04.1851

Дочь: Полубоярова Александра

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1854

Дочь: Кудрина Варвара

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1857

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1859

Дочь: Полубоярова Прасковья

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1863

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.05.1865

Муж: Ваолобоевъ Илья Павловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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