Полубоярова (Салова) Марья
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Саловъ Алексей
Мать: Салова Елена
Бракосочетание
18.07.1849
Муж: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
28.04.1851
Дочь: Полубоярова Александра
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
01.12.1854
Дочь: Кудрина Варвара
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
09.10.1857
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
15.10.1859
Дочь: Полубоярова Прасковья
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
01.12.1863
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.05.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан