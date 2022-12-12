Васильева (Добронравова) Юлия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1974
Рождение ребёнка
02.10.1994
Дочь: Васильева Анастасия Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ксения Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности