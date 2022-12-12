Васильева (Добронравова) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Добронравова) Юлия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1974

Отец: Добронравов Павел Дмитриевич

Мать: Добронравова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1994

Дочь: Васильева Анастасия Леонидовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ксения Леонидовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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