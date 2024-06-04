Гуцаев Ким Налухович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуцаев Налух Биниевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Олег Кимович
Мать ребёнка: Гуцаева Мая Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Игорь Кимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1974
Сын: Гуцаев Игорь Кимович
Мать ребёнка: Гуцаева Мая Борисовна
Смерть
Неизвестно