Панарина; Пишкова (Требунских) Анна Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина; Пишкова (Требунских) Анна Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Павел Петрович

Рождение ребёнка
29.05.1903

Дочь: (Панарина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: (Панарина) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: (Панарина) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Панарин Иван Павлович

Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович

Смерть
Неизвестно

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