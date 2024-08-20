Панарина; Пишкова (Требунских) Анна Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1903
Дочь: (Панарина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: (Панарина) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: (Панарина) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1909
Отец ребёнка: Панарин Павел Петрович
Смерть
Неизвестно