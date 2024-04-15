Белокур Наталия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1903
Дата смерти18.09.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1903
Отец: Белокур Федор Кузьмич
Смерть
18.09.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2N-6?i=230&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.09.1903 ст.
на кладбище д. Кровной