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Белокур Наталия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1903

Дата смерти

18.09.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1903

Отец: Белокур Федор Кузьмич

Мать: Белокур Акилина Прокофьевна

Смерть
18.09.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2N-6?i=230&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.09.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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