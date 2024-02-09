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Афонина Мария Ивановна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.12.1916

Дата смерти

12.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Иван Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Афонин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.02.1953

Сын: Афонин Николай Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.04.1956

Дочь: Гурина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
12.01.1990
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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