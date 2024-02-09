Афонина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1916
Дата смерти12.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1953
Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1956
Дочь: Гурина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Афонин Иван Петрович
Смерть
12.01.1990