Коржановский МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржановский ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Коржаноская АНТОНИНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржановский НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Коржаноская АНТОНИНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржаноская АНТОНИНА
Смерть
Неизвестно