Коржановский МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржановский МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржановский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Коржановская АННА ТИМОФЕЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржановский ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Коржаноская АНТОНИНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржановский НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Коржаноская АНТОНИНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржаноская АНТОНИНА

Смерть
Неизвестно

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