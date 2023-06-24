Субботкина Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботкина Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботкин Алексей Никитич

Рождение ребёнка
Около 10.06.1821

Дочь: Субботкина (Дежинова) Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Субботкин Алексей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1823

Сын: Субботкин (Шаманов) Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Субботкин Алексей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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