Субботкина Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 10.06.1821
Дочь: Субботкина (Дежинова) Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Субботкин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
02.03.1823
Сын: Субботкин (Шаманов) Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Субботкин Алексей Никитич
Смерть
Неизвестно